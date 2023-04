Justice, le bras de fer continue : Les travailleurs renouvellent leur mot d’ordre

Le secrétaire général dudit syndicat informe que leur ministère de tutelle « n’a satisfait jusque-là, aucun des 9 points de revendications ».



Il rappelle, de même, que la grève est un droit consacré par le droit constitutionnel. « Aucune intimidation ne pourrait constituer un obstacle à la place d’un dialogue sincère et fructueux », a martelé l’Untj dans un communiqué.



Ces travailleurs de la justice réclament, entre autres, une revalorisation et une pérennisation des primes de participation à la Judicature. L’intégration de leur syndicat au comité de Gestion des Fonds Communs de Greffe, l’indemnité de logement pour tous les travailleurs de la justice et le reclassement à la hiérarchie A2 pour tous les greffiers, sont, également, des points essentiels de leur plateforme revendicative.













lequotidien.sn