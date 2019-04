Justice : les jeunes 'khalifistes' obtiennent la liberté provisoire Les jeunes militants proches de l’ex-maire de Dakar, Khalifa Sall et du maire de Mermoz / Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, ont bénéficié d’une liberté provisoire ce jeudi, après plusieurs demandes rejetées, selon Zik Fm.

Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Avril 2019 à 17:38

Pape Konaré, chargé de communication de Barthélémy Dias, Habib Mboup, responsable des jeunes socialistes de Mermoz-Sacré-Cœur et Arona Sall, étaient poursuivis pour association de malfaiteurs, actions diverses, coups et blessures volontaires, violence et voies de fait, vol et destruction de biens appartenant à une société publique.

