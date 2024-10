Justice pour Lat Diop : Les jeunes s'élèvent contre l'injustice... Les jeunes de Lat Diop se sont rassemblés, ce dimanche 13 octobre, pour organiser une marche pacifique afin de dénoncer la détention politique de l’ancien ministre des Sports et ex-directeur général de la LONASE. Un événement marqué par des discours puissants et un appel à l’unité face à ce qu’ils qualifient d’injustice manifeste.



Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Octobre 2024 à 21:45 | | 0 commentaire(s)|

Les participants ont exprimé leur indignation, déclarant : « Nous sommes ici, une fois de plus, pour exprimer notre profonde indignation face à l'injustice manifeste que subit M. Lat Diop, ancien ministre des Sports, toujours maintenu en détention depuis son arrestation arbitraire. », lit-on dans un communiqué.



Malgré leurs efforts pour alerter les autorités et l’opinion publique, ils constatent une absence de réponse sérieuse. « Il est désormais évident que cette situation n'est motivée ni par la recherche de la vérité ni par une quelconque volonté de justice. Au contraire, ce qui nous est donné de voir est un acharnement politique délibéré, un règlement de comptes orchestré à l'encontre de M. Lat Diop, qui se retrouve pris en otage d'un système judiciaire manipulé. », ajoute-la même source.



Les soutiens de Lat Diop dénoncent l’instrumentalisation de la justice à des fins politiques, insistant sur le fait qu’aucun élément concret n’a été avancé pour justifier son maintien en détention. « Depuis son arrestation, aucun élément concret n’a été avancé pour justifier son maintien en détention, malgré les affirmations de ses avocats, qui ont démontré que le dossier présenté est vide et infondé. », a-t-on appris.



Ils soulignent également le caractère sélectif de la justice dans ce cas : « Ce que nous déplorons ici, c'est l'instrumentalisation de la justice à des fins politiques. M. Lat Diop a eu le malheur d’être le premier convoqué, et il apparaît clairement que ses accusateurs persistent dans leur comportement de non-droit. », ont déclaré les jeunes.



La marche a été un moment fort de solidarité, avec des cris de ralliement pour la libération de Lat Diop. « Nous réitérons avec force que cette cabale doit cesser immédiatement. M. Lat Diop n’est pas et ne sera jamais oublié. Nous, ses soutiens et défenseurs de la vérité, continuerons à condamner avec la dernière énergie cette injustice flagrante. », lit-on dans le communiqué.



Les manifestants ont lancé un appel à la société civile, aux défenseurs des droits humains et à la communauté internationale. « Il est temps que la lumière soit faite et que la justice soit rendue à M. Lat Diop, afin qu'il soit libéré sans délai et rétabli dans ses droits. Nous ne cesserons jamais de nous battre pour que justice soit faite. », a conclu le communiqué.







Nous en appelons à la société civile, aux défenseurs des droits humains, et à l'ensemble de la communauté nationale et internationale pour dénoncer avec nous ces pratiques d’un autre âge, contraires aux principes de l’État de droit », insistent-ils. Ils indiquent qu’il est temps que la lumière soit faite et que la justice soit rendue à M. Lat Diop, afin qu'il soit libéré sans délai et rétabli dans ses droits. Ces militants promettent de ne jamais cesser de se battre pour que justice soit faite.









Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook