Justice sénégalaise : des grincements de dents plus en plus perçus depuis le dernier conseil Supérieur de la Magistrature… Depuis le dernier conseil Supérieur de la Magistrature, avec ce qui ressemble à chamboulements ou des nominations inattendues, même si pour le moment c’est en sourdine, des grincements de dents se font entendre. Leral.net qui s’en inquiète essaie d’en savoir un peu plus…

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juin 2020 à 19:36

C’est comme un large sentiment de colère que nos grands hommes de loi essayent de maitriser, mais une maîtrise qui passe mal. Votre site Leral.net, habitué à côtoyer ces grands messieurs, a vu son élan tempéré par certains parmi ses amis magistrats.



Mais le moins que l’on puisse lâcher est qu’à la Cour Suprême beaucoup d’entre nos magistrats n'apprécient pas, alors pas du tout, certaines nominations…`

Pour eux, alors que leur travail demande du Sérieux avec un grand S, de la Compétence avec un grand C, de la Rigueur avec un grand R, ce qui s’est passé lors du dernier conseil Supérieur de la Magistrature ressemble à un partage de gâteau. Oui, c’est un sentiment partagé que les magistrats en service au ministère de Justice se sont partagés les postes juteux avec leurs amis.



Déjà la nomination du nouveau Procureur Général montre, selon cette voix qui se veut discrète, que des parquetiers plus anciens sont tout simplement zappés, mais ce qui fruste le plus à la Cour Suprême, c’est la nomination à l'administration centrale de nouveaux directeurs moins anciens en grade que la plupart d’entre-deux.

« A part ce magistrat très direct, qui choque souvent quand il lâche ses quatre vérités, on ne les entend jamais à travers la presse, mais là c’est trop ! » nous dit-on.



Alors avertit notre homme qui ne veut pas aller plus loin, si l'on n'y prend garde ça risque de bouger car ces mesures jugées incompréhensibles ressemblent à des règlements de comptes pour certains juges…



Affaire à suivre où à ne pas rater ? !



