Justin Trudeau sur la défense des lgbt: «J'amène ces enjeux partout où je vais… » Premier ministre du Canada, Justin Trudeau arrivé à Dakar, mardi soir, a réitéré son combat pour la défense des droits des lgbt. « Comme vous le savez très bien, je défends toujours les droits humains, et j'amène ces enjeux-là partout où je vais », a-t-il déclaré, hier mercredi, lors d’une conférence conjointe avec le Président Macky sall. « Le Président Macky Sall connaît très bien mes perspectives là-dessus, et on en a parlé brièvement, mais surtout on est en train de voir à quel point le Sénégal est un leader en matière de démocratie, en termes de valeurs. On a tous encore du travail à faire, mais on a eu de très bonnes discussions là-dessus », a-t-il poursuivi.

Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Février 2020 à 09:07 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos