Juventus – Mercato : Plusieurs stars remontées contre Cristiano Ronaldo !

Cristiano Ronaldo et son entourage n’a pas vraiment supporté le fait de voir son ancien coéquipier Luka Modric être nommé meilleur footballeur de l’année par l’UEFA, il y a quelques jours. « Le football se joue dans les quatre lignes et là, Cristiano Ronaldo a gagné. Il a marqué 15 buts, a porté le Real Madrid sur ses épaules pour la conquête de la Ligue des Champions une fois de plus. C’est tout simplement ridicule », avait déclaré Jorge Mendes, l’agent de CR7. Le Portugais avait d’ailleurs, séché la cérémonie de remise du prix…



Le vestiaire madrilène lui en veut. De quoi sérieusement agacer les stars du vestiaire madrilène. Les anciens coéquipiers de Cristiano Ronaldo n’ont pas du tout apprécié ce qu’ils considèrent comme un profond manque de respect envers Luka Modric, auteur d’une grande saison.



Plus généralement, plusieurs joueurs du Real Madrid ont eu du mal à comprendre les récentes sorties médiatiques de CR7 et de ses proches. Alors qu’il avait une excellente image dans le vestiaire du Real quand il y était. Cristiano Ronaldo avait déjà choqué ses partenaires en mai dernier, quand il avait évoqué son avenir incertain. Alors que le Real Madrid fêtait son nouveau sacre en Ligue des Champions. Les déclarations de Mendes à l’encontre de Modric n’ont fait que renforcer ce sentiment d’agacement.



buzzsport.fr