Juventus-Real, le choc des quarts de finale de la Champion's League

Ça y est, c’est fait, chacun connaît désormais son adversaire pour les quarts de finale de la Champion's League. Ainsi, le gros choc des quarts de finale nous offre le remake de la dernière finale entre la Juventus et le Real Madrid.



Le tirage nous a offert aussi un match entre clubs anglais à savoir Manchester vs Liverpool. Clairement, cela ne va pas dans le sens que les clubs auraient souhaité.



Le Barcelone de Lionnel Messi qui ravage tout dans son chemin; jouera contre la Roma. Avec, peut-être, un petit avantage du côté du Barça, qui a plus de régularité et partant, de chance pour jouer une éventuelle demi-finale.



Le Bayern de Frank Ribery, lui, ne pouvait espérer mieux en tombant sur le FC Séville. Mais il faudra se montrer vigilants car les sévillans n’ont pas dit leur dernier mot. Demandez donc à Manchester United lors du tour précédent !



Le tirage

Barcelona vs Roma

Séville vs Bayern

Juventus vs Real Madrid

Liverpool vs Man City



Pour rappel, les matchs aller auront lieu les 03 et 04 avril prochains. Les retours sont prévus les 10 et 11 avril 2018.











Thierno Malick Ndiaye