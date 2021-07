KMS3: La VAR de Bougane Guéye fait apparemment des effets sur les mascarades du gouvernement... Bougane Guéye, leader du mouvement « Gueum sa Bopp », présent au DAC de la KMS3 a démonté les chiffres exposés sur un panneau d’affichage trouvé par terre. Les réalisations, estimées à une valeur de six milliards, estime-t-il, sont une utopie.



Rédigé par leral.net le Mardi 13 Juillet 2021 à 18:36

« Nous étions dans la tournée Tibtanki Macky, avec le Président Bougane Guéye. Les populations de À Keur momar Sarr ont manifesté leur désarroi, le manque de considération des autorités sénégalaises envers leur situation. On dirait qu’on s’est trompé de chiffres, on parle de millions ou de milliards", a expliqué Fatoumata Amadou Ndiaye, Membre du Mouvement Geum sa Bopp.



« En sus, ce maquillage fait sur la route qui mène vers le site qui a été retapée d’une manière exaspérante, un re gazonnage à la va vite, pour accueillir le grand Macky Sall afin de lui montrer les mascarades toutes faites", mérite bien d’être dénoncés.



Ainsi, il reste d’avis que cette caravane de Bougane Guéye Dany devrait être considérée comme une citoyenne et non politique. Car, à chaque endroit où il allait, il prenait la peine d’écouter les populations et dans son discours, son seul mot d’idée était : « je n’ai jamais adhéré dans un parti politique, je n’ai jamais eu de carte politique et mon désir est de vous faire comprendre que vous êtes les seuls à pouvoir vous en sortir face à ces situations de précarités extrêmes, soyez maîtres de vos destinées ».



D’après Bougane, les problèmes des Sénégalais datent de Senghor à Abdou Diouf, jusqu’à Macky Sall. « Finalement pensez-vous qu’il faut continuer à vous plaindre ou à prendre vos vies en main ?», s’interroge-t-il.



Enfin, cette tournée Tibtank Macky devrait servir de lanterne au Président Macky Sall pour revoir le comportement des tricheurs de son équipe. Et, la réponse de certains DG face aux actions de Bougane démontre le dicton, « qui se sens morveux se mouche ».









