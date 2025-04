KOLDA : Tout est fin prêt pour le défilé du 4 Avril

Ce 2 avril 2025, s'est tenue à Kolda la répétition générale en prélude à la célébration de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Au stade régional de Kolda, où s'est déroulée l'avant-première du défilé du 4 Avril, tout est dans une cohésion totale, selon le colonel Mamadou Yaya Diallo, chargé des opérations au commandement militaire de la zone n°6. Cette répétition générale est un moment fort pour voir le niveau de préparation des participants au défilé et corriger les impairs avant le 4 Avril, qui est un moment fort de la vie de la nation sénégalaise.

Selon le colonel Diallo, tout est fin prêt pour un bon défilé prévu au rond-point de l'église catholique de Kolda. Cette répétition générale s'est déroulée en présence des différents corps militaires et paramilitaires, des structures civiles composées des écoles et établissements, des mouvements de jeunesse, des mouvements associatifs et autres. Les populations étaient aussi venues tâter le pouls avant le jour J.



"Nous avons tout corrigé et précisé les consignes pour que le défilé motorisé et à pied, y compris es civils, soit impeccable", a déclaré le colonel Mamadou Yaya Diallo dans une ambiance festive.

Source : https://senemedia.com/annonce-79661-kolda-tout-est...