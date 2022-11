Kabirou Mbodje arrêté et écroué

Kabirou Mbodje est en prison. L’homme d’affaires sénégalais a été arrêté hier après son audition. Le juge français estime que le mis en cause dispose de moyens financiers lui permettant d’organiser sa fuite, renseigne "Rewmi,.



Pour rappel, le Président directeur général (Pdg) de la plateforme de transfert d’argent Wari a été placé sous contrôle judiciaire, le 13 octobre 2022, pour viols sur quatre femmes, dont trois dans une même soirée et une, en début d’année à Paris.

