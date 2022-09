Kadialy Gassama, Economiste, Membre du Sen du PS : « Abdoulaye Gallo Dia et cie sont des activistes, le PS ne connaît aucun vent de rébellion » Au sein du Parti socialiste, l’on rejette totalement la démarche lancée par le mouvement Action pour la défense des intérêts du Parti socialiste (ADiS) dirigé par Abdoulaye Gallo Diao. L’ADiS dénonce « un sectarisme » synonyme de manque de considération vécu par le PS dans Benno et flétrit la gestion du parti des Verts par Aminata Mbengue Ndiaye. L’ADiS prône un rajeunissement du Ps. Cette diatribe a été vigoureusement dénoncée par le cadre socialiste Kadialy Gassama qui considère que Abdoulaye Gallo Diao et cie sont des activistes. Ce dernier a clairement indiqué qu’ « aucun vent de rébellion envers ses responsables ne traverse les instances de délibération du PS de la base au sommet ».

Kadialy Gassama n’adhère guère à la démarche de Abdoulaye Gallo Diao et cie qui sont à la limite pour lui des « activistes ».



« Un petit groupe de jeunes socialistes, activistes à la limite, ont exprimé récemment leur opinion lors d’une conférence de presse et ont tenu des propos hostiles ou incohérents qui n’engagent que leurs personnes. Le Parti socialiste est un parti organisé qui a des instances de délibération démocratiques de la base au sommet, des mouvements transversaux comme le mouvement des femmes ou le mouvement des jeunes susceptibles de prendre des décisions statutaires » tient à préciser ce membre du Secrétariat exécutif national et du Bureau politique du PS.



L’homme est meurtri par les déclarations de Abdoulaye Gallo Diao et cie. « Les instances du parti, du comité, en passant à la section, la coordination, les unions communales, les unions départementales, les unions régionales, le bureau politique ou le secrétariat exécutif national, se sont toujours exprimées dans la dynamique de consolidation et de renforcement de la coalition Benno Bokk Yakar pour la poursuite du programme des politiques publiques contenues dans le PSE. Aucun vent de rébellion, ni contre le secrétariat général du parti la présidente Aminata Mbengue Ndiaye, ni contre le président de la coalition le Président Macky Sall, n’a soufflé au niveau des instances du parti socialiste. Il ne faudrait pas confondre les décisions d’instance à la suite de débats démocratiques et libres et les opinions émises par Mademba ou Massamba qui n’engagent que leurs auteurs » s’enrage le directeur général du Marché central au poisson de Pikine.



Un ancrage réaffirmé dans BBY Kadialy Gassama n’en finit pas de régler ses comptes avec l’ADIS. « Le Parti socialiste, aujourd’hui plus qu’hier, a toujours réaffirmé au niveau de ses instances, son ancrage dans Benno Bokk Yakar dont il est membre fondateur, ainsi que son engagement constant envers le président Macky Sall et les alliés pour poursuivre les politiques publiques contenues dans le PSE. Le contrat moral, politique et programmatique, se consolide davantage pour le développement intégral et inclusif du Sénégal. Nous avons réalisé d’importants progrès au plan économique, social et infrastructurel au cours de ces dernières années et, c’est cela le plus important. Le parti socialiste situe son action dans cette trajectoire de progrès social et économique pour le seul bénéfice des populations sénégalaises » souligne l’économiste.



« Au demeurant, les élections législatives du 31 juillet 2022 se sont déroulées dans un contexte défavorable ou le facteur économique (inflation importée) et le facteur climatique (inondations) ont plus largement pesé sur la balance, en plus d’autres facteurs négatifs liés aux contradictions internes au sein de la coalition Benno Bokk Yakar ; Toutefois, en dépit de tous ces facteurs négatifs, Benno Bokk Yakar a pu garder la majorité » conclut Kadialy Gassama.

Le Témoin



