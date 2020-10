Kadialy Gassama, membre du Bureau politique du Ps : «Serigne Mbaye Thiam a peut-être un agenda caché…» Le Parti Socialiste traverse une période mouvementée avec des divergences de vue au sommet, notamment en ce qui concerne l’organisation de la succession. Joint hier au téléphone, Kadialy Gassama, membre du Secrétariat exécutif national (Sen) et du Bureau politique de la formation verte, est revenu sur cette affaire, en soutenant que dans le parti de Senghor, les textes ne parlent pas d’intérim, mais plutôt de suppléance et qu’apparemment, Serigne Mbaye Thiam a un agenda caché.

Le Secrétaire national en charge des élections, Serigne Mbaye Thiam a secoué l’état-major du PS, en annonçant sa candidature au poste de Secrétaire général national lors de leur prochain Congres. Mieux, il a obligé certains caciques socialistes à sortir de leur réserve. Parce que tout simplement, le responsable socialiste de Keur Madiabel a affirmé mordicus que l’intérim qu’assure Aminata Mbengue Ndiaye, ne devrait pas être long et devrait prendre fin.



En tout cas, Aminata Mbengue Ndiaye peut compter sur le soutien des responsables comme Kadialy Gassama qui estime qu’elle est pleinement Secrétaire générale du PS, à la suite de l’empêchement définitif du défunt Ousmane Tanor Dieng.



Selon lui, Serigne Mbaye Thiam a fait une erreur en parlant d’intérim. Or, précise-t-il, dans les textes du PS, il ne s’agit pas d’intérim mais de suppléance. Ainsi, soutient Kadialy Gassama, c’est le premier secrétaire général adjoint qui assure pleinement la fonction de Secrétaire général jusqu’a ce que le mandat arrive à terme.



« C’est ce qui se trouve dans nos textes. Serigne Mbaye Thiam le sait tres bien. Peut-être qu’il a un agenda caché pour poser sa candidature. Mais le moment venu, lorsque les instances seront renouvelées et lorsqu’on ira vers un Congres ordinaire, il y aura un appel à candidatures et tous les camarades qui remplissent les critères, pourront présenter leur candidature au poste de Secrétaire général du PS », a déclare Kadialy Gassama.



Poursuivant, il affirme que tous les membres du Bureau politique actuel ont une légitimité collective. « Si le Secrétaire général est empêché définitivement, le premier secrétaire général adjoint poursuit le mandat. C’est comme aux Etats-Unis, quand le Président n’est pas là, le vice-président poursuit le mandat jusqu’a son terme. Donc, c’est la marche normale des choses dans le parti, il n’y a pas de vide politique ou institutionnel », indique- t-il.



A la question de savoir si la sortie de Serigne Mbaye Thiam ne risque pas d’affaiblir le parti en restructuration depuis le décès d’Ousmane Tanor Dieng, il rétorque :



« Non, du tout ! Le PS a beaucoup de ressorts. Il est droit dans ses bottes. C’est un parti démocratique, om les opinions s’expriment librement. Maintenant, ceux qui sont minoritaires suivront la décision de la ligne du parti, c’est-a-dire la décision majoritaire. »











L’As

