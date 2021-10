Kadialy Gassama nommé au Marché central au poisson: Le beau geste du ministre Alioune Ndoye

L’économiste socialiste Kadialy Gassama a été nommé Directeur général du Marché central au Poisson de Pikine par le ministre de la Pêche, Alioune Ndoye. L’information a été livrée par nos confrères "Les Echos" et "L’AS" du week-end, indique "Le Témoin". Jamais sans doute nomination n’a jamais été aussi bien accueillie au sein de la rédaction du "Témoin" que celle-là. Parce que le socialiste Kadialy Gassama a non seulement le profil de l’emploi puisqu’il est un économiste de talent, ancien Directeur commercial de la Sococim, mais encore il est un ami de notre journal. Il a toujours affiché sa disponibilité à apporter son expertise sur toutes les questions à caractère économique. Kadialy a toujours démontré sa liberté de ton et d’analyse, sans chercher à la circonscrire à la seule dimension économique des choses.



En effet, il est aussi un observateur politique très lucide et un intellectuel doté d’une vaste culture multidimensionnelle. Malgré son talent et, surtout, l’engagement qu’il met à défendre le Parti socialiste, où il milite depuis les années 90, il est un des rares cadres à être resté fidèle à cette formation après la chute du président Abdou Diouf en 2000, en militant autant au niveau central (il fait partie du bureau politique et du comité central), mais aussi à la base à Rufisque. Hélas, Kadialy Gassama a été longtemps oublié dans la distribution des postes au sein du Ps. Il n’a jamais été nommé député, conseiller économique et social, membre du Haut conseil des collectivités territoriales, n’a pas bénéficié d’un poste de président de Conseil ou de Directeur général. Il n’a rejoint un cabinet ministériel, celui de M. Alioune Ndoye, que récemment. Malgré tout, l’homme n a jamais manifesté ni eu des états d’âme. Il a su garder toute sa dignité de Khassonké.



Toujours bien habillé, le sourire légendaire à la bouche, Kadialy Gassama prenait les choses avec philosophie. Comme dit l’adage ouloff « kou yague si tène bi, bag feke la fa » Le ministre Alioune Ndoye n’est pas un ami du "Témoin", nous le reconnaissons, mais cela ne nous empêche pas de saluer son geste à l’endroit d’un homme bien. Nous tirons notre chapeau au ministre de la Pêche et surtout, souhaitons une très bonne chance et une réussite à Kadialy Gassama à la tête du Marché central au poisson de Pikine. Voilà enfin une nomination qui vient à son heure !

