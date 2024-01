Kadione, département de Podor: Les femmes approuvent Macky, bénissent Add et plébiscitent Amadou Bâ Sous la houlette de Yéta Sow, Présidente départementale des femmes et vice présidente à l’Assemblée nationale, les femmes du département viennent de valider le choix du Président Macky Sall et votent déjà Amadou Bâ pour la présidentielle de 2024. Ces dernières l’onf fait savoir à travers un très grand rassemblement, tenu ce week-end, dans le village de Kadione, localité située dans l’arrondissement de Thillé Boubacar.

Parrain de cet important événement, c’est le Président du Cese par ailleurs maire de la commune de Bocké Dialloubé Abdoulaye Daouda Diallo .Venues de tous les coins du département du Walo et du Diéri, ces dernières ont adopté leur résolution finale. Résolution dans laquelle , elles précisent leur engagement aux côtés du choix de Macky Sall.



Derrière leur coordinateur départemental de BBY, elles ont réitéré leur soutient et fidélité à Macky Sall et invitent les populations à voter massivement BBY. Ces femmes ont tenu à vivement remercié Add pour ses efforts de développement, consentis pour leur autonomisation. Elles se sont ensuite félicitées des nombreuses réalisations à l’actif du Président de la République .Réconforté par la forte mobilisation qui démontre à ses yeux l’ancrage de L’APR dans le fouta , Abdoulaye Daouda Diallo a réitéré son soutien inconditionnel et indéfectible à Macky Sall et au candidat Amadou Bâ pour la poursuite inlassable du Programme phare du Sénégal pour l’émergence.



Le coordinateur départemental de BBY a encensé les femmes de BBY pour ne suivre que le candidat choisi par Macky Sall pour une victoire éclatante au soir du 24 février prochain. Cette mobilisation exceptionnelle prouve que le fouta ainsi que le Sénégal des profondeurs sont toujours derrière Macky Sall. Tout un spectacle d’un méga meeting animé par Doudou N’Diaye M’Bengue adossé aux relents folkloriques des coins et recoins teintés de danses endiablées , de musique , d’une forte chorégraphie de jeunes filles et de chants de griots , des maaboubés, Lawbés, Waambaabés , le tout mélangé aux paroles des Almoubés NGaay , ont véritablement cristallisé l’ambiance.



Ainsi, le président du conseil départemental, Mamadou Dia et les leaders responsables politiques ont invité les populations à se mobiliser derrière ADD et Yeta SOW pour une victoire éclatante de Benno au soir du 24 Février. Macky Sall le mérite amplement à cause des réalisations importantes qu'il a faites un peu partout dans le département et dans tout le pays. Ils ont à cet effet magnifié la simplicité, la générosité et la modestie d’Abdoulaye D. Diallo, un leader politique incontestable dans l'échiquier politique du département, selon le Pdt du conseil départemental et ancien maire de la commune de Demette.



A rappeler que cette forte mobilisation s’est illustrée avec la présence de nombreuses sommités politiques de l’alliance pour la République, dont plusieurs maires du département, députés, membres du Haut Conseil des collectivités territoriales, du Conseil économique social et environnemental , de directeurs généraux et du Président du Conseil départemental Mamadou Dia.

Abou KANE



