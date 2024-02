Kaffrine : “Aaar sunu élection” mobilise et exige la tenue de la présidentielle dans ”les plus brefs délais” La plateforme ”Aar Sunu élection” a organisé, samedi, une marche pacifique pour exiger la tenue de l’élection présidentielle dans les plus brefs délais, nous informe l’APS.

”Nous ne voulons pas de dialogue. Nous exigeons la tenue des élections dans les plus bref délais”, a déclaré Diamly Péne, chargé de la communication de la plateforme au milieu d’une foule de manifestants, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire ”nous voulons des élections”, ”nous n’irons pas au dialogue”, ”nous exigeons des élections avant le 2 avril”.

