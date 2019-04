Kaffrine- Accident : un véhicule 4×4 se renverse et fait 1 mort et 1 blessé grave

Rédigé par leral.net le Lundi 15 Avril 2019 à 20:05 | | 0 commentaire(s)|

La Rfm a informé qu’un véhicule 4×4, en provenance de Koungheul s'est renversé à hauteur de Wengué. Ladite radio fait état d’un mort et un blessé grave.



Les victimes, signale-t-elle, ont été évacuées à l'hôpital régional de Kaffrine.













Leral

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos