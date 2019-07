Kaffrine : Aliou Sy, 33 ans, tue sa mère de coups de brique, blesse sa sœur et brûle tous ses diplômes Aliou Sy, un jeune homme de 33 ans a tué sa propre mère à coups de brique, à Kaffrine. Il a aussi sérieusement blessé sa petite sœur, selon la RFM. Le jeune homme a ensuite mis le feu à tous ses diplômes. On ne sait pas pour l’heure ce qui a motivé une telle tragédie. Aliou Sy, a été arrêté par la police, ajoute la même source.

