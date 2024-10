Kaffrine : Cheikh Tidiane Gaye promet de reverser son salaire de député aux habitants

Le leader de la liste du Pôle alternatif 3e voie ‘’Kiraay ak Natangué’’ pour le département de Kaffrine (centre), Cheikh Tidiane Gaye, a promis, mercredi, de reverser son salaire et ses indemnités parlementaires aux populations de cette circonscription administrative, s’il est élu, rapporte l'APS.



‘’Je tiens à rassurer les Kaffrinois : je suis élu député, tous les privilèges, à savoir la rémunération et les indemnités de transport et de carburant, seront versés intégralement à la communauté’’, a-t-il déclaré.



M. Gaye a fait cette promesse lors d’un point de presse, précise la même source.



‘’Ma candidature est portée par la communauté. Il s’agit d’une candidature kaffrinoise motivée par les enjeux, la situation du pays et de la région de Kaffrine’’, a dit le candidat aux élections législatives du 17 novembre prochain.



Le Sénégal a besoin de députés dévoués à la cause des populations en leur reversant la rémunération de leurs fonctions parlementaires, selon Cheikh Tidiane Gaye.