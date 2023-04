Kaffrine : Décès du Khalife général de Ndjigui à l’âge de 90 ans

Serigne Amadou Cissé, le Khalife général de Ndjigui, une cité religieuse de la commune de Kahi, s’est éteint mardi, à l’âge de 90 ans, a appris l’APS auprès de sa famille.



Décrit comme un grand érudit de l’islam, il repose depuis ce mercredi au cimetière du village. Une foule immense a assisté à son inhumation, qui a eu lieu en présence des autorités administratives et territoriales de la région.



Selon plusieurs témoignages, le défunt était un homme d’une dimension incommensurable, qui ne cessait de prier pour la paix et la stabilité du pays. Il a aussi toujours défendu la cause du monde rural, rapporte l'"Aps".