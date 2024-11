Kaffrine : Fatima Diop, de Samm Sunu Rew Jotali Kaddu Askanwi à Kaffrine, s’engage pour l’autonomisation des femmes À l'approche des élections législatives anticipées prévues pour le 17 novembre, Fatima Diop, tête de liste départementale de la coalition Républicaine Samm Sunu Rew Jotali Kaddu Askanwi à Kaffrine, se montre déjà déterminée. Investie aux côtés de Pape Modou Fall, tête de liste nationale, elle affirme sa volonté de défendre la cause des femmes au sein de l’Assemblée nationale, si elle est élue. Avec le quotidien "Exclusif".

Lors d'une rencontre avec la presse locale ce vendredi, Fatima Diop, figure dynamique et engagée, a exposé ses motivations, ainsi que son ambition de contribuer à l'autonomie des femmes du département de Kaffrine.



« Une fois élue, nous représenterons dignement le département de Kaffrine, en abordant toutes les préoccupations locales », a-t-elle déclaré.



Elle met en avant un programme axé sur la formation des femmes et des jeunes, visant leur pleine autonomie. « Nous allons accompagner les femmes dans leur formation pour qu’elles puissent atteindre l’autosuffisance », a ajouté la candidate.



Par ailleurs, Fatima Diop s'engage également à lutter contre les inondations, un problème récurrent à Kaffrine et dans d’autres zones vulnérables. Elle a appelé la classe politique à promouvoir la paix et à condamner toute forme de violence, rappelant l’importance d’une campagne électorale sereine.



Elle mène déjà des actions de proximité, incluant visites de terrain et campagnes de porte-à-porte, pour sensibiliser les habitants aux enjeux de son programme.



