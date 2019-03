Kaffrine- Incendie au village de Baronne : Près de 20 concessions avec 78 cases calcinés Le village de Barone, commune de Katiote dans le département de Kaffrine a enregistré un incendie d’une rare violence. Près de 20 concessions avec 78 cases sont partis en fumée.

Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Mars 2019 à 18:53 | | 0 commentaire(s)|

Le temps n’est pas du tout clément dans le département de Kaffrine. Le vent violent a entraîné un incendie qui a ravage tout sur son passage dans le village de Barone. « Les vivres tels que le mil, l’arachide, les aliments de bétail et de l’argent évalués à des millions sont partis en fumée. Les vents violents qui soufflaient et l’absence des hommes valides du village ont amplifié les dégâts causés par le feu », témoigne le chef village de Katiote, Alassane Wilane.



Ainsi, le sous-préfet de l’arrondissement de Katakel, après le secours des Sapeurs-pompiers, a donné un bilan provisoire des méfaits constatés. « Le feu s’est déclaré vers 14 heures. Le chef de village nous a avisés, on a rappliqué sur les lieux. Et, plus de 20 concessions avec 78 cases, des chèvres et un cheval ont été la proie des flammes », a révélé le sous-préfet.



Leral



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos