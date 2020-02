Kaffrine : La Subdivision des Douanes a saisi plus d'une tonne de faux médicaments

La Subdivision des Douanes de Kaffrine vient de faire une saisie de 1200 kg de faux médicaments. L'opération s'est déroulée tôt, ce mardi 18 février 2020, dans la Commune de Diamagadio, département de Kaffrine à quelques encablures de la frontière avec la Gambie, renseigne Libération Online.



Cette zone est desservie par des pistes rurales souvent utilisées comme voies de contournement des barrages douaniers situés sur les axes routiers. C'est ainsi qu'une stratégie avancée de la Brigade mobile des Douanes de Kaffrine a permis de mettre hors course une cargaison de faux médicaments ce mardi matin, aux environs de 4 h.



En effet, les éléments engagés dans l'opération ont repéré et pris en chasse, une berline 504 transportant des médicaments. La course-poursuite a pris fin par l'immobilisation dudit véhicule entre Ndiao Bambali (arrondissement de Katakél) et Ndiobène-Taiba dans l'arrondissement de Mabo.

