Kaffrine: Les jeunes de l’Apr tirent à boulets rouges sur Macky Sall

Mercredi 8 Mai 2019

Les jeunes de l’Alliance pour la République de Kaffrine s’en sont violemment pris à Macky Sall hier, l’accusant de faire la promotion des transhumants au détriment des militants de la première heure.



« Le Président Sall ne nous respecte pas. Et pourtant, nous avons été avec lui sur tous les fronts pour le défendre contre le régime de Me Abdoulaye Wade pendant la période es vaches maigres. Mais malheureusement, aujourd’hui nous constatons que sa démarche est complètement différente de ce qu’il nous a fait croire.



Nous avons noté qu’il ne respecte pas les militants de la première heure. Macky Sall est en train de recycler le Parti démocratique sénégalais (Pds) alors que c’est lui-même qui nous faisait croire qu’il détestait la transhumance. Nous sommes outrés par son comportement car, il ne nous voue aucune considération(…). Il nous a totalement oubliés. Au lieu de nous remercier et nous rendre la monnaie de notre pièce, le Président Sall nous a trahis », dénonce Bilal Cissé, président de la Cojer de Kaffrine.



Ce dernier et ses camarades tenaient une conférence de presse au cours de laquelle ils ont menacé de quitter l’Apr.

