Kaffrine-Problème d’accès à l’eau à Keur Mboucky Plus de 25 000 personnes dépendent du forage d'une autre localité Bes Bi- Les populations de Keur Mboucky sont montées au créneau pour crier leur ras-le-bol. Cette commune du département de Mbirkilane qui polarise 30 villages et plus de 25 000 habitants manque d’eau. Pour en avoir, il faut se lever à 00h et le liquide précieux ne coule qu’au compte-gouttes. A 7h du matin, tous les robinets sont à sec.

Les populations disent en avoir assez de cette situation jugée inacceptable. Saër Niane et Mbaye Niane qui ont porté leur parole rappellent que cette situation dure depuis plusieurs années. «Depuis longtemps, nous dépendons du forage de Ndiayène. Mais la population est passée pour de 10 000 à 25 000 habitants. Par conséquent, un seul forage ne suffit pas pour satisfaire nos populations», déclaré Saër Niane.



Saër Niane. Mbaye Niane, pour sa part, parle d’un manque de considération notoire : «C’est à croire que nous ne sommes pas considérés comme des Sénégalais à part entière. Pour une localité comme Keur Mboucky où la population a presque atteint les 30 000 habitants, comment peut-on continuer à dépendre du village de Ndiayène.



Dans les écoles, les enseignants ont même des difficultés à trouver de l’eau pour effacer convenablement les tableaux. Si notre doléance n’est pas satisfaite, nous n’accepterons pas qu’un politicien, qu’il soit de la gauche ou de la droite, mette les pieds ici pour faire campagne.»



Déterminées à poursuivre le combat, les populations de Keur Mboucky disent avoir mûri un plan assez clair.

