Kaffrine : Saisie de produits d’une contre-valeur estimée à près de 19 milliards de francs Cfa en 2024 (Douane)

La Subdivision des Douanes de Kaffrine (centre) a saisi, en 2024, plus de 2 000 kg de produits prohibés, dont la contre-valeur est estimée à près de 19 milliards de francs Cfa, a appris l’APS de son chef, le colonel Makhmout Fall.



‘’ Au titre de la lutte contre la criminalité transfrontalière et les trafics de tous genres, les unités ont réalisé un total de seize affaires contentieuses et saisi quelque 2 201 kilogrammes de produits prohibés, pour une contre-valeur de 18 milliards 999 millions 726 580 francs Cfa ’’, a-t-il notamment précisé.



Dans un entretien avec l’APS, le chef de la Subdivision des Douanes de Kaffrine a indiqué que 969 kilogrammes de faux médicaments ont également été saisis, dans six affaires contentieuses en 2024.



‘’ La Subdivision des Douanes a réalisé, en 2024, des résultats globaux de 348 863 295 francs Cfa, soit un glissement positif par rapport à 2023, de 24 188 036 francs Cfa en valeur absolue et plus de 107% en valeur absolue ’’, a-t-il souligné.



La Subdivision des Douanes de Kaffrine a joué un ‘’rôle prépondérant’’ dans le dispositif de la région centre, s’est en outre félicité, le colonel Makhmout Fall.



Aps