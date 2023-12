Kaffrine : Un feu de brousse ravage six concessions et des vivres à Médinatoul Mounawara

Rédigé par leral.net le Samedi 30 Décembre 2023 à 12:47

Un feu de brousse s’est déclaré, vendredi après-midi, à Médinatoul Mounawara, localité de la commune de Missirah Wadène, dans la région de Kaffrine (centre), calcinant six concessions, des vivres et des charrettes, a appris l’APS, du chef dudit village, Cheikh Tidiane Sall.



« C’est un feu de brousse dont nous ignorons l’origine pour le moment. Mais, il a ravagé six maisons et emporté des vivres comme l’arachide, le mil et même, les foins stockés à côté. Il a aussi détruit des charrettes », a-t-il indiqué.



Joint au téléphone, le maire de la commune de Missirah Wadène, Moustapha Ndong, a confirmé l’information, signalant avoir effectué un déplacement à Médinatoul, pour s’enquérir de la situation et compatir avec les populations.













Aps

