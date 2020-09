Kaffrine: Un homme se jette dans un puits et perd la vie

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Septembre 2020 à 17:36 | | 0 commentaire(s)|

Un homme de 35 ans du nom de A. Mbengue s'est jeté dans un puits et a perdu la vie dans la commune de Kathiote, région de Kaffrine . Mais selon les témoignages, il souffrait de déficience mentale.



Ainsi, après plusieurs heures de recherche, les sapeurs-pompiers, aidés par les populations, ont finalement repêché le corps sans vie de la victime trouvée dans un état indescriptible, selon Dakaractu.



Auparavant, un voisin a alerté les habitants dudit village après avoir découvert les sandales de ce dernier près du puits.



À noter que le village est distant de la commune de Kaffrine de 9 kilomètres et se trouve sur la route de Mbeuleup.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos