Kaffrine: Une attaque à main armée fait trois blessés à Ngoudiba

Des hommes armés ont attaqué dans la nuit du mercredi le village de Ngoudiba, situé dans le département de Kaffrine. Les malfaiteurs ont blessés trois personnes et dévalisé une boutique.



« C’est aux environs de 21 heures, à l’heure où la majeure partie de la population effectuait la « Nafila » (prières surérogatoires), qu’ils ont fait irruption dans le village à bord d’un véhicule 4x4. Ils étaient au nombre de cinq et lourdement armés. Ils ont attaqué une boutique dénommée chez Mère Sow et blessé avec un coupe-coupe, une personne qui tentait de s’interposer », raconte Pape Alioune Diagne, habitant du village.



Dans leur retrait, les malfaiteurs ont ouvert le feu sur les personnes qui tentaient de les poursuivre. Deux parmi elles ont été blessées dans la fusillade.

