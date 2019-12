Kaffrine: deux enfants meurent noyés dans un bassin

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Décembre 2019 à 09:39 | | 0 commentaire(s)|

Pape Fata Faye et Omar Fall tous âgés de 08 ans et habitant le village de Daga Diakhaté dans le Kaolack, sur la route de Kaffrine, ont été retrouvés morts samedi dans un grand bassin situé près d’une carrière de latérite.



Selon des sources de «L’As», les deux victimes qui étaient partis jouer, ont fait un détour au bassin pour se baigner. Ils avaient rendez-vous avec la mort. Ils se sont noyés dans le bassin. Les corps ont été repêchés par les sapeurs-pompiers. La brigade de gendarmerie de Guinguinéo a ouvert une enquête.

