Kafountine: 175 candidats à "Barça wala Barsakh" sauvés de la mort par.... L'émigration clandestine n'a pas encore fini de livrer ses secrets qui font courir les personnes, surtout les jeunes qui cherchent par tous les moyens à se départir de la misère. Même au prix de leur vie.

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Octobre 2021 à 06:05 | | 0 commentaire(s)|

Cent soixante quinze (175) candidats ont été sauvés en quatre (4) jours, livrés à eux-mêmes. Agés entre 18 et 30 ans, ces derniers sont Sénégalais, Gambiens, Mauritaniens et Bissau-guinéens.



Pour la majorité, les passeurs avaient empêché leur argent avant de les abandonner sur l'île de Bagassougou.



Sékou Dramé, témoin des opérations de sauvetage déballe: "abandonnés à eux-mêmes, ils n'avaient rien à manger et ils buvaient l'eau de la mer. On a évité un drame", a-t-il déclaré.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos