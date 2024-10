Kafountine: 24 candidats à l’émigration dont 4 filles interceptés

Dans la nuit du lundi, vers 3 heures du matin, les gendarmes ont intercepté 24 candidats à l’émigration clandestine à Kafountine, dans le quartier Batara. Ces individus attendaient une petite pirogue pour rejoindre une plus grande embarcation cachée dans les bolongs, point de départ vers l’Espagne. Informés de la situation, les pandores sont intervenus et ont arrêté 24 personnes dont 4 filles, raconte Bes bi.



Actuellement, ils sont retenus à la gendarmerie de Kafountine pour les besoins de l’enquête. La commune, avec sa vaste façade maritime, reste un point sensible pour les départs clandestins, malgré les mesures prises par les autorités administratives et locales pour endiguer ce phénomène persistant.