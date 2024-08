Kafountine: Trois naufrages enregistrés en quelques jours

Le 25 août 2024, aux alentours de midi, une pirogue a chaviré à environ 15 km du quai de pêche de Kafountine. À bord se trouvaient quatre pêcheurs. Malheureusement, Gorguy Sow, âgé d’environ 30 ans, est porté disparu. Les trois rescapés, Ousmane Ndaw, El Hadji Ka et Mamadou Sow, tous originaires de Kafountine, ont été secourus vers 16h et évacués d’urgence au district sanitaire de Kafountine pour recevoir des soins.



La veille, le 24 août, vers 5h du matin, deux pêcheurs, Gorguy Dione et Manuel Ndour, âgés d’environ 24 ans, ont perdu la vie après le chavirement de leur pirogue au large des côtes de Kafountine. Un seul rescapé, Aliou Sène, âgé d’environ 22 ans, originaire de Ndiaganiao, a été miraculeusement sauvé. Enfin, le 22 août 2024, vers 15h, Sémay Camara, âgé d’environ 18 ans, originaire de Nianguéne (région de Kaolack), s’est noyé au large du quai de pêche de Kafountine. Les recherches pour retrouver son corps sont toujours en cours.

Bes Bi