Kafountine : Trois pêcheurs morts et trois autres disparus en moins d’une semaine

Trois pêcheurs sont morts et trois autres portés disparus en moins d’une semaine, à la suite de chavirements de pirogues ou accidents en mer, dans la commune de Kafountine (Bignona, sud), a déploré, lundi, le président du Conseil local de pêche artisanale (CLPA), Abdoulaye Demba.



Un manutentionnaire a été porté disparu dans la nuit de dimanche au lundi, au large de Kafountine, a informé M. Demba, dans un entretien avec des journalistes.



Dans la nuit du jeudi au vendredi, un corps sans vie a été repêché, à la suite du chavirement d’une pirogue, toujours au large de Kafountine, a-t-il ajouté.



Le même jour, trois autres personnes à bord de cette embarcation, ont été portées disparues, selon Abdoulaye Demba.



Aussi, a-t-il rappelé, le 5 mars dernier, deux jeunes pêcheurs ont été portés disparus à la suite d’une collision entre deux pirogues, au large de Kafountine.



Le président du Conseil local de pêche artisanale (CLPA) a déploré le non-respect du port du gilet.



” Ces pêcheurs n’avaient même pas de gilets de sauvetage. Malheureusement, ici, le port du gilet n’est plus respecté et nous le regrettons profondément ”, a dit M. Demba, indiquant que les recherches se poursuivent pour retrouver les trois pêcheurs.



Il a ainsi plaidé pour l'érection d'une base navale à Kafountine, pour renforcer la sécurité en mer.













Aps

