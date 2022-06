Kafoutine : La coalition Benno Bokk Yakaar regrette l’accident qui a vu le chavirement d’une pirogue

La coalition s'incline devant la mémoire des défunts et présente ses condoléances attristées à leurs familles.



La coalition Benno Bokk Yakaar encourage l’État à faire toute la lumière sur les circonstances de ce regrettable drame et à porter assistance aux familles des victimes.



La coalition Benno Bokk Yakaar exhorte les forces de défense et de sécurité, à poursuivre leurs efforts dans la protection de notre espace maritime.