Kafoutine : rebondissement dans l’affaire de détournement de 120 millions Cfa à la mairie

Rédigé par leral.net le Lundi 16 Septembre 2019 à 13:24 | | 0 commentaire(s)|

Du nouveau dans l’affaire du détournement de 120 millions à la mairie Kafoutine. Le procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Ziguinchor a ordonné l’ouvrir une enquête our situer les responsabilités. Le ministère public a adressé un soi-transmis à la brigade de gendarmerie de Diouloulou, laquelle a auditionné le maire Nfansou Victor Diatta (principal mis en cause), deux ses collaborateurs et le conseiller municipal, auteur de la plainte, selon la RFM.

Pour mémoire, au mois de mars 2018, des populations avaient organisé une marche de protestation contre le maire Nfansou Victor Diatta pour "malversations financières".



L’édile est accusé d’avoir fait confectionner de "fausses quittances de recouvrement des taxes municipales" et procéder à "la récupération directe et illégale de la redevance du quai de pêche sans les reverser au Trésor public".



"Toutes ces recettes qui proviennent de fausses quittances n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation spéciale lors des différentes sessions de la municipalité. Les montants illégalement recouvrés depuis 2014, sont estimés à plus de 100 millions de francs CFA", accusait Ismaïla Dramé, conseiller municipal à Kafountine lors d’une marche à kafoutine.

Interpellé sur la question par le correspondant de l’APS, le maire Nfansou Victor Diatta avait nié toutes les accusations portées contre sa personne et menacé de porter plainte contre ses accusateurs. Ce qu’il n’a jamais fait.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos