Kalidou Diallo, ancien ministre de l’Education sur les grèves «L’État doit sévir avec une ponction des salaires» La situation de crise que vit l’école sénégalaise ne laisse pas de marbre Kalidou Diallo. L’ancien ministre de l’Education nationale et ancien syndicaliste, qui était l’invité politique de la matinale de iTv, Toc toc Sénégal, n’a pas manqué de magnifier les propositions «acceptables» du gouvernement, mais selon lui «L’État doit sévir avec une ponction des salaires».

Lors des négociations de samedi dernier, l’Etat a mis sur la table 69 milliards de FCfa pour la reprise des cours. Mais face à la réaction des syndicalistes de l’enseignement qui ont campé sur leurs positions et qui ont même décidé de dérouler leur 9ème plan d’action, Kalidou Diallo a invité les autorités à changer de stratégie et à respecter les accords, pour une solution définitive.



«Sur le plan indiciaire, sur l’indemnité de l’enseignement, sur l’indemnité de logement et sur toutes les indemnités concernant les directions, je considère que cela a été un effort», a-t-il dit.



Il ajoute : «Le G7 lui-même est divisé, c’est à peu près 75% des enseignants du moyen-secondaire qui sont dans cette alliance. Tandis que le G5 qui regroupe le syndicat de l’élémentaire et les inspecteurs, a fait la grève il y’a de cela juste une semaine. Et ils ont négocié ensemble. Je pense que la stratégie de négociation du gouvernement ne va pas permettre facilement de régler les choses.» Pour Kalidou Diallo, il faut que l’Etat sévisse pour mettre fin à la grève.



Et, selon lui, il faut faire des ponctions sur les salaires des enseignants. «L’Etat doit respecter le droit de grève, négocier, mais également l’Etat doit respecter le texte qui règlemente le syndicalisme, c’est-à-dire, le salaire, c’est après travail fait. Et quand l’Etat fait tout et que les gens continuent à faire la grève, il faut qu’il fasse son travail et fasse respecter les textes. Celui qui ne travaille pas n’a pas droit au salaire. Sinon, l’Etat n’a qu’à payer tous les chômeurs du Sénégal. Cela a été ma position de tous les jours», a dit l’ancien ministre sous Abdoulaye Wade.



Il invite ainsi ses camarades syndicalistes à mettre en avant l’intérêt des enfants et l’Etat à respecter les accords signés. L’Etat du Sénégal et les enseignants n’ont toujours pas trouvé d’accords. Après la rencontre du samedi 12 février qui s’est encore soldée par un échec, les enseignants ont décidé de dérouler leur 9ème plan d’action, à partir du mardi 15 février.

