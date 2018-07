Kalidou Koulibaly : Naples rejette une offre de 100 millions d’euros

Naples ne laissera pas partir Kalidou Koulibaly à n’importe quel prix. L’homme de base du Napoli est courtisé par les plus grands clubs tels que Chelsea, Manchester United, Manchester City, Everton et le PSG.



Selon le journaliste italien Valter De Maggio, Naples a rejeté une offre de 100 millions d’euros et réclame un minimum de 160 millions d’euros pour le roc sénégalais. Une somme qui va forcément refroidir les ardeurs de tous ces clubs.











Pressafrik