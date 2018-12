Kalidou Koulibaly, une offre de la Juventus Turin ? Selon les informations de Radio Kiss Kiss, la Juventus Turin aurait effectué une tentative pour Kalidou Koulibaly, le défenseur central sénégalais de Naples. Mais le club du président Aurelio De Laurentiis n’aurait aucune intention de lâcher son protégé à un concurrent direct de Serie A.

Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Décembre 2018 à 09:14 | | 0 commentaire(s)|

Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec Naples, le défenseur central international sénégalais Kalidou Koulibaly (27 ans) serait dans le viseur de Manchester United, notamment, mais une écurie italienne serait aussi sur le coup.



Selon les informations de Radio Kiss Kiss, la Juventus Turin aurait effectivement transmis une offre pour l’ancien joueur de Metz et de Genk. Homme de base du dispositif de Carlo Ancelotti, le successeur de Maurizio Sarri à la tête des coéquipiers de Marek Hamsik, le natif de Saint-Dié-des-Vosges aurait fait l’objet d’une proposition de moins de cent millions d’euros de la part de la Vieille Dame, qui multiplierait les pistes afin de renforcer sa charnière (Matthijs de Ligt ? Ruben Dias ? Joachim Andersen ? Nikola Milenkovic ? Matej Mitrovic ?).



KOULIBALY PEUT PARTIR… À L’ÉTRANGER

Une offensive qui aurait fait sourire le président Aurelio De Laurentiis, ce dernier n’ayant apparemment aucune intention de renforcer son concurrent direct, comme ce fut le cas avec Gonzalo Higuain (qui disposait d’une clause libératoire de 90 M€). En cas de proposition XXL, les dirigeants napolitains pourraient bel et bien envisager de lâcher Kalidou Koulibaly mais uniquement à l’étranger. Outre les Red Devils de José Mourinho, le FC Barcelone pourrait aussi être intéressé par le profil de l’ex-international français U20, même si le Néerlandais Matthijs de Ligt (19 ans, Ajax Amsterdam) serait la priorité du moment en Catalogne.



Mercato 365

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos