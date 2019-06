Kanel: trois morts et deux blessés dans un accident

Rédigé par leral.net le Samedi 22 Juin 2019 à 08:54

Trois personnes ont été tuées et deux autres légèrement blessées dans un accident de voiture survenu hier vendredi vers 13h, dans la commune de Kanel, a appris l’APS.



Le chauffeur a perdu le contrôle du véhicule de transport en commun, qui a ensuite heurté le mur d’une maison. La voiture assurait le transport entre Kanel et Ourossogui.

