Kanouméry: Un site d'orpaillage clandestin démantelé

Les opérations de démantèlement de sites d'orpaillage clandestin, se poursuivent toujours dans la région de Kédougou par les différentes unités de la Compagnie de gendarmerie de Kédougou. Hier vendredi, l'adjudant Souleymane Thior et ses éléments de la brigade de proximité de Mako, ont procédé au déménagement de l'un des plus grands sites d'orpaillage clandestin situé entre le village de Kanouméry et la forêt de Gada Mayo dans la commune de Tomboronkoto. Cette partie du Nioko a été complètement détruite par des orpailleurs clandestins à la recherche du métal précieux, rapporte "Seneweb".



L'intervention des gendarmes de Mako a permis de mettre fin à la destruction de l'environnement dans cette partie du Niokolo, non loin du parc national de Niokolo Koba. Ainsi, un important lot de groupes électrogènes et de matériel divers, ont été saisis.



Les occupants des lieux ont pris la clé des champs à la vue des gendarmes. Une enquête a été ouverte. Il faut aussi rappeler le démantèlement du site d’orpaillage clandestin de Moussala Kéniéto, la semaine dernière, dans la commune de Madina Baffé par la brigade de gendarmerie de Saraya.