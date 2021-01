Kany Beye maire de Ndoulo : « C’est dangereux de donner autant de pouvoir à ce dictateur de Macky Sall » Le maire de la commune de Ndoulo, dans la région de Diourbel, est d’avis que la loi modifiée sur l’état d’urgence et l’état de siège, votée lundi dernier, va contribuer à rendre « un dictateur » un peu plus fort juridiquement.

Rédigé par leral.net le Samedi 16 Janvier 2021 à 08:50 | | 0 commentaire(s)|

Le maire socialiste qui évoque des irrégularités qui sont notées dans le libellé de cette loi, s’en prend aux députés qu’il qualifie de « marionnettes » du président Macky Sall. « Ce qui est encore plus regrettable, c’est de voir Macky Sall nous imposer de force tout ce qu’il veut grâce à sa majorité mécanique. Ces marionnettes de Macky à l’hémicycle votent les yeux fermés tout ce qu’il leur présente », peste Kany Beye.



Poursuivant, l’édile de Ndoulo qui disqualifie les députés, compte sur le peuple pour barrer la route au leader de l’APR.



« L’adoption de ce projet de loi renferme des irrégularités. Qui plus est, il porte un sérieux coup à notre démocratie déjà très mal en point depuis l’arrivée de Macky Sall au pouvoir. Les Sénégalais vont se rendre compte que c’est trop dangereux de donner autant de pouvoirs à ce dictateur de Macky. Aujourd’hui tout le monde sait que nous n’avons plus d’honorables députés mais plutôt des déshonorables qui ne sont utiles qu’a Macky Sall. Mais le peuple sénégalais souverain saura juger à temps utile. Parce que tôt ou tard, tout ce paye un jour », fulmine-t-il.

Walfgroupe



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos