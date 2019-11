Kaolack : 10 blessés dont 2 graves recensés sur les routes du Gamou

Une dizaine de blessés dont deux dans un état grave ont été recensés par l’équipe de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers déployée à Kaolack pour les besoins du Gamou.



Dix sorties ont été effectuées par les éléments des sapeurs-pompiers dont 9 accidents de circulation et un incendie. Une dizaine de blessés ont été dénombrés dont 2 dans un état grave, a ainsi confié à l’APS, le capitaine Djibril Sall de la brigade locale des sapeurs-pompiers.



La Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) a déployé à Kaolack une centaine d’éléments et de la logistique en nombre pour les besoins du Gamou, manifestation religieuse commémorant la naissance du prophète de l’islam (PSL), a-t-il fait savoir lors d’un entretien avec l’Agence de presse sénégalaise.



Le dispositif de couverture de cet évènement célébré dans différentes localités de Kaolack, principalement à Médina Baye et à Léona Niassène comporte des équipes positionnées à divers endroits.



C’est ainsi qu’un échelon a été positionné à Medina Baye avec engins d’incendie et 2 ambulances.



Un deuxième a été installé sur les axes Gandiaye, Passy, Fass Barigo et Ndoffane, alors qu’un troisième échelon intervient au niveau des centres de secours environnants, notamment kaolack, Nioro, Fatick, Foudiougne, Fimla, Koungheul , Gossas et Kaffrine.



Une équipe de plongeurs positionnée au port de kaolack complète le dispositif de surveillance et de secours de la BNSP, a assuré le capitaine Sall.



