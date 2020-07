Kaolack - 1219 interpellations, 37 déferrements et 7 millions Cfa d'amendes lors du couvre-feu / état d'urgence Le service régional de sécurité publique de Kaolack, dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et du couvre-feu levé, a dévoilé ses chiffres sur cette période. Mille deux cent dix neuf (1219) individus ont été interpellés pour non-respect du port de masque, non respect de l'heure de fermeture des marchés, actes de vandalisme, manifestations non autorisées et non respect du couvre-feu.

Jeudi 9 Juillet 2020 à 22:13

Parmi eux, 13 ont été déférés au parquet pour non respect du couvre feu, 22 individus pour non respect de l'interdiction de transport interurbain et mise en danger la vie d'autrui et 02 déférés au parquet pour transport irrégulier et non respect de la réglementation sur le transport public.



Pour les véhicules mis aux arrêts, la police annonce 147 mises en fourrière pour transport irrégulier, non respect de l'interdiction du transport interurbain, non respect du couvre-feu, 702 motos Jakarta, 17 tricycles et 32 charrettes immobilisés pour non respect des directives ministérielles sur le nombre de passagers et non port de masque.



Un bilan auquel s'ajoutent la fermeture de 04 salles de jeux et la saisie de matériels pour non respect des directives ministérielles sur les lieux recevant du public, 03 salles de sport fermées pour non respect des directives ministérielles sur les lieux recevant du public, 2.769 pièces saisies pour diverses infractions, 7.059.000 francs CFA d'amendes forfaitaires collectées.



