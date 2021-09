Kaolack : 300 personnes âgées seront opérées de la cataracte gratuitement Une initiative humanitaire démarrée lundi à l’hôpital régional de Kaolack devrait permettre d’opérer en 3 jours 300 personnes âgées de la cataracte. A l’initiative de l’Association pour la renaissance du patrimoine islamique et l’expression de la culture arabe (ARPIECA), cette opération prévue pour trois jours, s’est déroulée en partenariat avec l’hôpital régional et le conseil départemental de Kaolack.

Rédigé par leral.net le Mercredi 1 Septembre 2021 à 09:27 | | 0 commentaire(s)|

"Ces opérations gratuites de la cataracte sont financées par l’association koweïtienne pour l’action humanitaire dans le but d’aider les personnes âgées et les nécessiteux", a expliqué le directeur de l’Association pour la renaissance du patrimoine islamique et l’expression de la culture arabe, Daouda Chérif Aïdara.



"L’hôpital régional de Kaolack a pris toutes les dispositions nécessaires pour mener à bien cette belle opération d’assistance à des personnes âgées et démunies (...)’’, a réagi le président du conseil départemental de Kaolack, Baba Ndiaye. Selon lui, ces opérations ont été précédées pendant toute la semaine par "des séances de diagnostic

Sud Quotidien



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos