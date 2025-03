Kaolack: «Aar Sunu Projet» demande au régime de Macky Sall de rembourser au Khalife Général des Mourides, l’argent du Covid

Dérapages des chroniqueurs et des médias complices contre les institutions, campagne d’ intoxication des opposants milliardaires qui ont plongé le pays dans un gouffre auprès des chefs religieux, le mutisme étonnant du Cnra face aux agissements dans certains médias hostiles à l’avancement du projet prometteur du régime actuel : "Aar Sunu Projet" interpelle le CNRA le CORED et met en garde les chroniqueurs et présentateurs des émissions inutiles devant leurs responsables, rapporte "Rewmi".



A la suite aux dérapages constatés ces derniers jours, sur la qualité des émissions, les comportements et les propos indécents qui ternissent l‘image de nos institutions et de la démocratie sénégalaise, Pape Simakha, le coordonnateur national du projet Aar Sunu Projet et ses proches, condamnent fermement de tels agissements et actes de sabotage des lobbies médiatiques, orchestrés contre les tenants du pouvoir.



Dans ce sillage, il s’interroge sur le mutisme ou silence complice du Cnra et des autres organes de régularisation de l’audiovisuel, sur ces actes méchants et indignes des aigris qui veulent entacher la restauration des valeurs républicaines. Pape Simakha pense que ces attaques ignobles peuvent provoquer une situation politique non souhaitable.



Et pour y remédier, il estime que ces institutions et structures doivent réagir à temps, pour remettre de l’ordre dans le paysage médiatique avant qu’ il ne soit trop tard, sinon les forces vives et jeunes pourront réagir en appliquant la loi de la vengeance contre les détracteurs du régime et des institutions de la République et ce n’est pas souhaitable, a-t-il dit .



"Aar Sunu Projet" invite le CNRA et le Tribunal des Pairs, à intervenir le plus rapidement possible, pour y mettre fin. Selon toujours Pape Simakha, ce sont les journalistes qui doivent sortir de leur réserve pour défendre leur corporation, qui est en train d’ être désacralisée par leurs propres confrères et consœurs, qui ne sont plus dans leur rôle de 4e pouvoir.



Aujourd’hui, leur mission est de rendre visible les réalisations du gouvernement et de poser les problématiques des populations pour alerter les autorités, afin qu’ elles concrétisent leurs vœux au profit du peuple qui a longtemps souffert. S’agissant des déclarations récurrentes et malhonnêtes adressées par des opposants aigris qui veulent rebondir, le coordonnateur national de "Aar Sunu Projet" invite également les autorités judiciaires et l’association des magistrats du Sénégal, à sévir, pour limiter les chroniqueurs mercantilistes et les saboteurs de nos institutions.



" Il est temps que le Procureur de la république convoque les ignorants, les faiseurs de troubles et leurs complices qui s’immiscent dans des dossiers pendants devant la justice, concernant surtout la reddition des comptes et ceux des organes de contrôle de l’Etat, entre autres.



Les membres de "Aar Sunu Projet" ont sévèrement critiqué le déplacement des responsables politiques de l’opposition auprès du Khalife général des Mourides qui, selon eux, n’est qu’un prétexte pour effacer les détournements de deniers publics et les poursuites judiciaires. Ça ne passera pas ", a-t-il encore dit.



Pour Pape Simakha, " ces gens n’ont pas de pudeur encore moins de dignité et ils n’ont qu’à assumer devant la justice. Ils ont peur parce qu’ ils sont conscients de leurs bévues dans la gestion des fonds publics ", a-t-il encore ajouté.



Les membres de "Aar Sunu Projet" demandent aux anciens dignitaires du régime de Macky Sall qui ont ruiné le pays et dilapidé les biens communs, de rembourser l’argent du Khalife général des Mourides, qui avait gracieusement dégagé une importante somme d’ argent dans le cadre du Covid-19.



Le coordonnateur de "Aar Sunu Projet" leur demande de présenter publiquement leurs excuses auprès du Khalife Général des Mourides, au lieu de d’essayer de manipuler l’opinion. Trop, c’est trop et les membres de Aar Sunu Projet défient ceux qui tentent de détruire le projet qui est déjà en marche, ont-ils dit. Selon toujours eux, le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye, son Premier ministre Ousmane Sonko et les membres du gouvernement sont à féliciter, pour avoir démasqué les fossoyeurs de notre démocratie et remis le pays sur les rampes du développement.



Enfin, le mouvement "Aar Sunu Projet" invite tous les défenseurs du régime et du projet, à faire face à ces opposants qui ont plongé le Sénégal dans une situation chaotique durant leur magistère.



Pape Simakha et ses proches déclarent " persona non grata, ces opposants dans les foyers religieux de Kaolack et ils doivent savoir qu’ils sont vomis par les Sénégalais épris de paix et de justice et leur retour aux affaires est de l’utopie ", a-t-il encore martelé.