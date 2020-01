Kaolack- Association de malfaiteurs : Deux jumeaux lourdement condamnés

Le tribunal de grande instance de Kaolack a lourdement condamné deux jumeaux pour association de malfaiteurs et coups et blessures volontaires, ce mercredi. Accusés par un commerçant, les deux prévenus qui ont tout nié, n’ont pas échappé à la condamnation.



Ousseynou et Hassane Diop avaient attaqué un commerçant au mois de novembre 2019 à Kaolack, le délestant de la somme de 75 mille francs, et le blessant sérieusement avec à la clé une incapacité de travail de 15 jours.



Le tribunal a suivi le réquisitoire du procureur à la lettre en condamnant respectivement Ousseynou et Hassane à 5 ans et 4 ans de prison ferme. Trois affaires de drogue, 2 coups et blessures volontaires et 6 affaires d’accidents dont 4 mortels ont été jugées.

