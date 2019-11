Kaolack: Baba THIAM pompe plus de 300 millions aux réseaux de transfert d'argent La scène était rocambolesque pour les habitants du quartier Thioffack à Kaolack.

L'arrestation musclée d'un nommé Baba Thiam qui serait lié dans une affaire d'extorsion de fonds sur les réseaux de transfert d'argent.

La brigade de recherche de la gendarmerie de Kaolack qui s'est saisie de l'affaire a fait une descente au domicile du supposé escroc ce jeudi entre 19h et 20h.

Selon notre source, le sieur B.T s'oppose farouchement aux gendarmes et se livre à une bataille avec les hommes en bleu. Ainsi il assène un coup de coupe-coupe à l'un des agents du nom de B. K. Ce dernier s'en sort avec des blessures indique notre source.



L'accusé quand à lui est en cavale depuis lors.



Pas plus tard qu'hier la gendarmerie effectuait une seconde descente au domicile du mis en cause pour saisir ses biens dont une moto Jakarta et quelques matériels électroménagers,ainsi que 2 membres de sa famille; son frère et son neveu renchérit la même source.

B T serait selon une source proche du dossier un des grands caïds dans ce domaine et en moins de 3 mois l'homme a pompé plus de 300 millions de nos francs aux agences de wari entre Kaolack et Dakar.



