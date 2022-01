Kaolack Bureau 2 Kasaville: And Ndawlé de Serigne Mboup lamine BBY et YAW, 172 voix contre 62

Rédigé par leral.net le Dimanche 23 Janvier 2022 à 20:14

Kaolack Bureau 2 Kasaville



And Nawlé Serigne Mboup 172



Benno 62



Yewi 07



Gueum Sa Bopp 02



Diami Gox yi 05



Gox you Besse 01

