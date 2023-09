Kaolack – Candidat de Benno : Pr. Ousseynou Diop, le maire de Sibassor, jubile après le choix d’Amadou Bâ

Selon le Professeur Ousseynou Diop, ce choix a certes suscité des vagues d’indignation dans les rangs de Benno mais pour le patron du Crous de Sine Saloum, ces postures de responsables politiques témoignent d’un manque de loyauté envers le patron du Palais présidentiel.



En effet, le maire de Sibassor s’est dit outré par l’attitude de certains proches du pouvoir qui, dès les premières minutes suivant la décision du Président Macky Sall, se sont ouvertement opposés à celle-ci. Sans omettre ceux qui selon lui avaient indiqué leur désaccord sur un choix autre que celui qu’ils défendent.



En clair, si l’on se fie aux explications du Pr. Ousseynou Diop, ceux qui ne s’associent pas au combat mené par le ministre Amadou Bâ? font dans la trahison et quant à lu, il demeure loyal au chef de l’État et s’engage à accompagner le camp de Benno pour une victoire éclatante dès le premier tour de la présidentielle de 2024.



Pour en revenir à la cérémonie de lancement de la première phase du projet de reboisement des principaux axes de la commune, elle a vu la présence des agents des Eaux et Forêts, celle du mouvement M3D, des partenaires, entre autres. Une cinquantaine de cocotiers a été reboisée pour la première phase dudit projet.













Tribune