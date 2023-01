Kaolack : Colère noire des populations, elles protestent contre les eaux usées dans le quartier

La population du quartier Kasnack de Kaolack est sortie ce lundi, avec des brassards rouges. Elle proteste contre les eaux usées de leur quartier et appellent les autorités de l’Office national de l’assainissement, à s’autosaisir de cette situation. Selon eux, ces eaux usées et ces odeurs nauséabondes sont à l’origine de plusieurs maladies, informe "L'As".



Ce 16 Janvier 2023, le port de brassard rouges était de rigueur pour les habitants du quartier Kasnack de Kaolack . En effet, les habitants de ce quartier protestent contre une insalubrité totale, avec des eaux usées. A cet effet, ils interpellent les autorités de l’Etat mais aussi celles de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS).



Selon eux, ces odeurs causent beaucoup de maladies. Un calvaire qui dure depuis deux ans. Ils ont tenu un point de presse pour alerter les autorités et ont menacé de passer à la vitesse supérieure, si rien n’est fait.